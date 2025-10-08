Yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintileri uygulayan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hatları Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları planlanan takvime uygun şekilde ve kesintisiz olarak sürdürüyor.

"Plan dışı artan nüfus dolayısıyla sorunlar yaşanıyor"

Çınarcık Barajı’nın projelendirildiği 1972 yılında DSİ Bölge Müdürü olarak görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem belediye başkanlarından Erdem Saker, su sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. DSİ'de görev aldığı yıllarda ilk iş olarak Bursa'nın nüfus etüdünü yaptıklarını belirten Erdem Saker, "2000 yılında Bursa'nın 1 milyon nüfusu olması bekleniyordu. Bu oran tuttu. 2030 yılında ise 2 milyon 300 bin olması bekleniyordu. Ama şuan 3 milyon 300 bini geçtik. Bu plansızlıktan dolayıdır. Biz 2030 yılında 2 milyon 300 binlik nüfusu ve 2 sanayi bölgesinin olacağı bir kenti planladık. Şuan 18 sanayi bölgesinin pompaladığı bir nüfus gücü var. Plan dışı artan nüfus dolayısıyla sorunlar yaşanıyor" dedi.



"Çınarcık suyuna acil ihtiyaç duyuldu"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda resmi açılış tarihinden önce hizmete alınan Çınarcık Arıtma Suyu Projesi’nin önemine de değinen Saker, "DSİ, 2030 yılı için Doğancı ve Nilüfer barajlarının yanına Çınarcık barajını da ekledi. Yani Çınarcık Barajı aslında 2030 yılında ihtiyaç duyulacak bir barajdı. Ama 3 milyon 300 bini geçmiş nüfus var. Ve bu suya acil ihtiyaç duyuldu. Barajın 3 üretim alanı vardı. Orhaneli ovasını sulayacak, baraj suyundan akan sularla enerji üretilecek ve önümüzdeki yıllarda Bursa içme suyuna takviye olacak. Biz DSİ olarak buna göre planladık. Çınarcık Barajı, Bursa'nın nüfus etütleri göz önünde tutularak yapıldı. Ama nüfus planlanandan daha fazla arttı" diye konuştu.

DSİ’nin hesaplamalarına göre Bursa'da yer altından yılda 150 milyon metreküp su çekilebileceğini anlatan Saker, "BUSKİ bazı yerlerde su kuyusu açtı. Ama planladığı kadar yer altından çekme imkanı yok. Düzensiz kullanımla kuyulardan sular çekiliyor. Bursa susuzluk çekecek bir kent değil. Ancak nüfus artışı ve plansız sanayileşme dengeleri değiştirdi. Şu an nüfusumuz 3 milyon 300 bine ulaştı. Ama nüfus 6 milyona ulaşırsa kentte yetecek bir su yok" diye konuştu.