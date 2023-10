Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat mevkii, Bursa-Ankara yolunda trafiği alt üst eden bir başıboş atın tehlike saçtığı anlara sahne oldu. Çevredekilerin kameralarına yansıyan bu olayda, başıboş at orta şeritten yola çıkarak ilerlemeye başladı. Trafik akışını sekteye uğratan bu vahşi at, sürücülere adeta korkulu anlar yaşattı. Dakikalarca koşup yolun ortasında ilerleyen bu at, izleyenler arasında şaşkınlık yarattı. O anları gören bazı vatandaşlar ise hızla cep telefonlarına sarıldı.