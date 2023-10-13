Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen operasyonlarda, "Coinbase" adını taklit ederek sahte kripto para yatırım uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 24 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt dışı merkezli kripto para borsası "Coinbase" taklidi uygulamalar oluşturarak mağdurları büyük miktarlarda dolandırdıkları ve elde ettikleri paraları sanal paralar aracılığıyla akladıkları belirtildi.

Şüphelilere yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık," "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık," ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ illerinde 30 ayrı adreste düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin işlem yaptığı kripto cüzdanları bloke edildi ve mağdurların kripto hesaplardaki yaklaşık 1,8 milyon dolarlık zararlarının ilk aşamada giderildiği belirtildi. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.