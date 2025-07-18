Yerlikaya'nın paylaşımına göre operasyonlar; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı olarak düzenlendi.

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Yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK TEM Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Terörle mücadelenin yalnızca sahada yürütülen operasyonlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelenin güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksiyle sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ