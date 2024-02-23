İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Bursa dahil 46 ilde gterçekleşen 'NARKOÇELİK-2' operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlene operasyonlarda 983 Kg Uyuşturucu Madde ve 92 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"983 Kg Uyuşturucu Madde ve 92 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi 227 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 498 ekip, 1.590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde "NARKOÇELİK-2" Operasyonları düzenlendi." Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;