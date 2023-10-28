İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 76 ilde gerçekleştirilen "Mercek" operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, bin 858 şahsın gözaltına alındığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada özellikle Bursa'da gerçekleşen bir operasyonda 49 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti ve bu operasyon kapsamında 74 şüpheli kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "mercek" operasyonlarında; 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından; İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat' ta yapılan operasyonlarda 1212 ruhsatsız tabanca yakalandı.
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle, İstanbul'da 285 tabanca 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 82 tabanca ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız."