İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 76 ilde gerçekleştirilen "Mercek" operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, bin 858 şahsın gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada özellikle Bursa'da gerçekleşen bir operasyonda 49 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini belirtti ve bu operasyon kapsamında 74 şüpheli kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: