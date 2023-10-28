Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli aylığı bağlama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Ancak halen tamamlanmayan yaklaşık 200 bin dosyanın bulunduğu belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, işlemleri hızlandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

EYT emeklileri arasında, "Acaba aylığım düşük mü bağlandı?" sorusu oldukça yaygın. Ekonomist Muhammet Bayram, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Emeklilik başvuruları yoğun bir şekilde yapılırken, bazı hatalar veya eksiklikler meydana gelebilir. Özellikle memur kaynaklı veya eksik bilgi verme durumlarında aylıklar düşük bağlanabilir.

Eğer aylık hesaplamaları hatalı yapıldıysa ve emekliler aylıklarının daha yüksek olması gerektiğine inanıyorlarsa, bu durumu düzeltmek için SGK'ya başvurabilirler.

Ancak, hesaplama yanlışsa eksik ödenen tutarlar mutlaka geri iade edilir. Bu durumda, emekli aylığı hesaplamalarının yanlış olduğunu tespit eden emekliler, SGK'ya başvurarak düzeltme talebinde bulunabilirler.

EYT emeklileri için ise Bayram şunları ifade etti: "Eğer bir kişinin işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önceyse ve primlerini tamamlamamışsa, hakkı devam ediyor. Kanuni bir düzenleme ile bu kişilerin yaş şartı kaldırıldı ve emeklilikleri için yolu açıldı. Primlerini tamamlamamış olan emekliler, çalışarak veya borçlanma yoluyla emekli olabilirler."

Son olarak, emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesi konusu da gündemde. Bayram, bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi Meclis tarafından onaylandı. Bu ikramiye, Kasım ayının 15'ine kadar ilgili hesaplara yatırılacaktır. Ödemelerin zamanında gerçekleştirileceğini düşünüyorum."