İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye illerinde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonu, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik büyük bir başarıya imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 36 şüphelinin zehir tacirliği suçlamasıyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda Ton Kg uyuşturucu madde ele geçirildi Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin HALKIMIZI ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU TACİRLERİYLE, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"