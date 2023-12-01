Bugün sabah saatlerinde termometreler 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde bulutlu gökyüzü ve kuvvetli rüzgarla birlikte 21 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklığı 14 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde rüzgarlı ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek termometreler 23 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek sıcaklık 23 derece olarak ölçülüyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 20 dereceye kadar yükselecek.