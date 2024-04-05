Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı 5 ödüle layık görüldü.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin demokrasi kültürünün gelişmesi, genç gazetecilerin özendirilmesi ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla 12 dalda düzenlediği yarışmaya bu yıl 114 eser başvurdu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı. BGC Başarı Ödülleri Yarışması jürisi, soy ismine göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu: İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak.
BGC Başarı Ödülleri’nde İHA muhabiri Abdullah Bozkurt ‘Televizyon Aktüel Haber’ ve ‘Televizyon Spor Haberi’nde başarı ödüllerini kazandı. Samet Doğru ise ‘Spor Fotoğrafı’ dalında başarı kazanırken, ‘Genel Fotoğraf’ dalında ise mansiyona layık görüldü. Ahmet Burak Öztürk de ‘Televizyon Haber’ kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu.
BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları:
Genel Haber
Başarı ödülü: Denizhan Karahancı - Demirören Haber Ajansı - Düğün Tuzağı
Mansiyon: Sevinç Çelebi - Bursa Haber Gazetesi - Bursa’da 50 bin nüfus iki otobüs
Mansiyon: Esra Türker - Demirören Haber Ajansı - Yalova Valisi
Ekonomi Haber
Başarı ödülü: Göksel Başaran - EkoHaber Gazetesi - Ekonomi kadınların ellerinde yükseliyor
Genel Fotoğraf
Başarı ödülü: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı
Mansiyon: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Bir ‘İnce’ siluet
Spor Fotoğraf
Başarı ödülü: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kramponu elinde
Mansiyon: İsmail Hakkı Seymen - Demirören Haber Ajansı - Olaylı maçta Bursaspor Amedspor’u 2-1 yendi
Genel Köşe Yazısı
Başarı ödülü: Hasan Ali Çavuş - Olay Gazetesi - Ulu Önder Atatürk’e Bursa’dan 100. yıl mektubu
Mansiyon: Derya Uysal - Nöbetçi Gazete - Yüreklere dokunmak isteyen Hatay’a gitsin
Spor Köşe Yazısı
Başarı ödülü: Orhan Güney - Olay Gazetesi - Cumhuriyet’in büyülü çimleri
Gazete Genel Mizanpaj
Başarı ödülü: Melek Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok yaşa cumhuriyet
Mansiyon: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Çok güzelsin Türkiye
Gazete Spor Mizanpaj
Başarı ödülü: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Yenilmezler
TV Haber
Başarı Ödülü Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Öldü sanılan çocuk morgdan canlı çıktı
Mansiyon: Esra Türker - Mehmet İnan - Demirören Haber Ajansı - Karaciğer nakli
TV Spor Haberi
Başarı Ödülü: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Türkiye’nin ilk engelli ralli pilotu
TV Program
Başarı ödülü: Dilek İlhan - LINE TV - Yaşayan anıtlar
Mansiyon: Melis Evcimen - OLAY Gazetesi - İş garantili lise
TV Aktüel Haber
Başarı ödülü: Abdullah Bozkurt - İhlas Haber Ajansı - Yangından kurtarılan eşek emekliye ayrıldı