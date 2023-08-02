Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sabit Akın Zaimoğlu getirildi. Sabit Akın Zaimoğlu, 1988 yılında Polis Koleji'nden mezun olmuş ve ardından 1992 yılında Polis Akademisi'nden de mezun olmuştur. Kariyeri boyunca İstihbarat Daire Başkanlığı, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Adana illerinde, ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında çeşitli rütbelerde görev yapmıştır.

Ayrıca, Sabit Akın Zaimoğlu'nun uluslararası alanda da deneyimi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeşitli incelemelerde ve görevlerde bulunmuştur. Özellikle Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik gibi alanlarda eğitim ve deneyim sahibidir. Uluslararası eğitmenlik tecrübesi, Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında gerçekleşmiştir.

Sabit Akın Zaimoğlu'nun memleketi Erzurum olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yeni görevi olan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde başarılar dileriz.