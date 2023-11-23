Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaşması sonucu gözaltına alınmıştı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

ÇEKTİĞİ VİDEO BAŞINA BELA OLDU

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu.

EMNİYETTE SORGUYA ALINDI

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" demişti. Parlak, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından silahla video çekerek insanları özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Parlak'ın ifadesinde, işyerine yapılan silahlı saldırı sonrası tabancayı internet üzerinden 120 bin liraya temin ettiğini, sosyal medyada yayınladığı videodaki silahın ise bir müşterisine ait olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medya hesabından bir silahla video çektiği anları paylaştı. Görüntülerde silahın ruhsatlı olduğunu ve silaha meraklı olduğunu ifade eden Parlak hakkında Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Parlak, dün akşam gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı. Parlak'ın ifadesindeşu ifadelere yer verildi: "Başakşehir'deki güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Bu sebepten ötürü can güvenliğimi sağlamak amacıyla silah temin etmeye karar verdim. Ruhsat işlemleri uzun sürünce internet üzerinden tanımadığım birinden 120 bin liraya silahı satın aldım. Tabancayı iş yerindeki çekmeceme koydum. Daha sonra da evime götürdüm. Bu silahı üzerime alıp taşımadım, evimde taşıdım. Videoda görülen silah ise işyerime gelen bir erkek müşterime aitti. 1 buçuk sene önce sosyal medya hesabım için espri maiyetinde çektiğim bir videoydu. Silah gerçek değil, o yüzden alıp video çektim. Yaşanan son olaylardan sonra beni zor durumda bırakmak için sanki yeni paylaşmışım gibi servis ediyorlar"