Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de, yerel demokrasinin temel taşı olan muhtarlar için anlamlı bir organizasyon düzenlendi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa; İlçe Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı İbrahim Feyzi Büğdüz, kurum amirleri ve muhtarlar aileleriyle birlikte katıldı.

Gecede konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaparak, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana tek bir anlayışla hareket ettik: Her mahalleye eşit hizmet. Muhtarlarımızı her zaman en yakın mesai arkadaşlarımız olarak gördük' dedi. Yenişehir Belediyesi bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlatan Başkan Ercan Özel, bu birim sayesinde mahallelerden gelen taleplerin daha hızlı çözüme kavuşacağını belirtti.

Başkan Ercan Özel, konuşmasında görev süresi boyunca hayata geçirilen projelerden bazılarını rakamlarla paylaştı:

'19 mahallede 48 bin metrekare parke taşı döşemesi tamamlandı. 93 camide temizlik ve halı yıkama çalışması yapıldı. 37 mahalle konağında bakım, onarım ve boya işlemleri gerçekleştirildi. 30 mahallede yol açma ve iyileştirme çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı.'

Başkan Ercan Özel, konuşmasını, 'Bu gece sadece bir yemek vesilesiyle değil, birlikte çalışmanın ve dayanışmanın gücünü hatırlamak için bir aradayız. Bizler şuna yürekten inanıyoruz ki; aynı masa etrafında buluşup gönül birliği yapabilenler, ortak bir geleceği de omuz omuza inşa edebilirler. Bu birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle, Yenişehir'imiz için daha güzel hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye kararlıyız' sözleriyle tamamladı.

Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da gecenin organize edilmesinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkür ederek, yerel demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yenişehir'deki mahalle muhtarlarının vatandaş ile devlet arasında köprü kurduğunu ifade etti. Kaymakam Altay; 'Yerel demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız, vatandaşın taleplerini göğüsleyerek devletle millet arasında sarsılmaz bir güven köprüsü kuruyor. Yenişehir'deki bu güçlü dayanışma ruhu, belediyemiz ve tüm kurumlarımızın iş birliğiyle perçinleniyor' diye konuştu.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel, muhtarların mahallelerindeki fedakâr çalışmalarına değinerek, belediye ile olan güçlü diyaloglarının meyvelerini topladıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Ercan Özel'in 'En Başarılı Belediye Başkanı' ödülünü kutlayan Yüksel; Başkan Özel'e, göreve geldiği günden bu yana muhtarlara verdiği kesintisiz destek ve her talebi ivedilikle yerine getirme hassasiyeti için tüm muhtarlar adına teşekkürlerini sundu.