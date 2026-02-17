Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki tüm camilerde yürütülen temizlik çalışması kapsamında camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencere, kapı, mihrap, minber, kürsü ile ayakkabılıklar büyük bir titizlikle siliniyor. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle yıkanan ibadethane halıları, aynı zamanda bakterilere karşı da dezenfekte ediliyor. Yıkandıktan sonra güçlü vakum sistemiyle kirli suyun çekilerek tahliye edildiği uygulamada ibadethaneler, daha hijyenik bir hale geliyor. Ayrıca cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Yapılan temizlik çalışmalarında, camilerin içi ve dışı titizlikle temizlenirken, gül kokuları ile ortamın ferahlatılması da sağlanıyor. Yapılan titiz temizlik çalışmasının ardından vatandaşlar ibaretlerini Ramazan ayında hijyenik ortamda yapma imkanı bulacak.

Osmangazi Belediyesi'nin her zaman desteklerini gördüklerini ifade eden Hacı İbrahim Bostancı Cami Dernek Başkanı Hasan Cinemre 'Bu zamana kadar temizlik konusunda en küçük bir sıkıntı yaşamadık. Camimizin temizliği konusunda Osmangazi Belediyesi'nden çok memnunuz. Temizlik ihtiyacımız olduğunda ekiplere bildiriyoruz, en kısa sürede gelerek camimizin temizliğini en güzel şekilde yapıyorlar. Burada cemaatimiz hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getiriyor ve bu uygulamadan çok memnun oluyorlar' diye konuştu.

Yılın 12 ayı Osmangazi'deki camilerin temizliğini yaptıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Şenol Sevimli ise, 'Ramazan ayında vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadetlerini yapması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Camilerimizdeki halıların ıslak ve kuru temizliklerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan vatandaşlarımız çok memnun, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu çalışmaları talep üzerine gerçekleştiriyoruz. Talep olmasa bile yılda 2 kez tüm camilerimizi temizliğini mutlaka yapmaktayız' ifadelerini kullandı.