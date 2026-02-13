Programa; İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen, İTSO İnşaat ve Gayrimenkul Komite Başkanı Bülent Tanrıkulu ile birlikte finans sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Garanti BBVA’yı temsilen Konut Finansman Direktörü Songül Yeşilçimenli, Marmara Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük ve İnegöl Şube Müdürü Deniz Horoz programda yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm sektör temsilcilerini selamlayarak, konut sektörüne yönelik bu önemli başlıkta düzenlenen programa katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Uğurdağ’ın ardından söz alan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen, sektöre ilişkin güncel gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, sektör paydaşlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra konuşan İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, başta İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen olmak üzere programa katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti. Uçaravcı, İTSO çatısı altında bir araya gelerek birlikte hareket edilmesinin, konut erişiminin kolaylaştırılması ve sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uçaravcı’nın konuşmasının ardından Garanti BBVA Konut Finansman Direktörü Songül Yeşilçimenli “ konut finansmanı, güncel kredi uygulamaları, ödeme planları ve alternatif finansman modellerine” ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun devamında üyelerden gelen sorular yanıtlandı.