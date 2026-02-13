Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693'ten 51,0933'e gerilerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879'dan 52,3945'e yükseldi.

CARİ AÇIK

Bir önceki anket döneminde 25,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 26,3 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 29,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara çıktı.

BÜYÜME VE FAİZ BEKLENTİSİ

Ankette, cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9, gelecek yıl için de yüzde 4,3 olarak korundu.

Şubatta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,08, ikinci toplantı beklentisi yüzde 34,98 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,69 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,67'ye çıktı.