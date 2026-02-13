Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde bulunan Hacı Muazzez Bülbül Camii, baştan sona yenilenen yapısıyla ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kapılarını yeniden ibadete açtı. Sadece bir ibadethane değil aynı zamanda mahalle sakinleri için huzurlu bir buluşma noktası olması hedeflenen cami, hayırseverlerin desteği ve belediyenin çevre düzenlemesiyle bambaşka bir çehreye büründü. Caminin açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla cuma namazı öncesi gerçekleştirildi.

'Camiye sahip çıkın, camimiz temiz olsun'

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

'Bu caminin hikayesi çok eskilere dayanıyor. İlk yapıldığında küçük bir mescit olarak inşa edilmiş sonra da bu bölgede oturan bir amcamızın katkılarıyla yeniden inşa edilmiş, sonra tekrar yıkılmış derken böyle gitmiş. 2019 seçimlerinde Ümraniye'de mahalleleri dolaşırken bu camide namaz kılmak nasip oldu. Kuran'ı Kerim'in ilk ayetinde de okunduğu gibi, camilere ancak iman edenler, ahiret gününe iman edenler, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatını veren iman sahibi kişiler Cenab-ı Hakkın mescitlerini imar ederler. O yüzden Muazzez ablanın adına yapmış olduğunuz bu güzel eserden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiye sahip çıkın, camimiz temiz olsun çünkü annenizin adını yaşatıyorsunuz.'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da Hacı Muazzez Bülbül Camii'nin Ümraniyelilere hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Kurdele kesim töreninin ardından camide, Arpaguş tarafından edilen dualar eşliğinde cemaatin yoğun katılımıyla birlikte cuma namazı kılındı.