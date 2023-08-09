Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan Elif Akkoyun ile sadece bir yanlışla sınavı tamamlayan ve İnegöl 2’ncileri olan Zeynep Balantekin, Esma Mert ve Nazlı Asmin Alparslan’ı misafir etti.BURSA (İGFA) - Haziran ayında yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı. Bu yıl İnegöllü öğrenciler sınav performansıyla dikkat çekerken, İstaş Kentaş Ortaokulu öğrencisi Elif Akkoyun bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye 1’incisi oldu. yine İstaş Kentaş Ortaokulu öğrencileri Zeynep Balantekin ile Esma Mert’te sınavı tek soruyu yanlış yaparak İnegöl 2’ncisi olarak tamamladı. Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Nazlı Asmin Alparslan da bir yanlışla sınavı bitirip İnegöl 2’ncileri arasındaki yerini aldı.

Özellikle Nazlı Asmin Alparslan’ın Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Gaziantep’ten İnegöl’e ailesiyle beraber gelerek burada eğitimine devam etmesi ve bu başarıyı elde etmesi büyük takdir topladı.

BAŞKAN TABAN MAKAMINDA MİSAFİR ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban, LGS sınavında derece elde eden devlet okullarında eğitimleri süren bu 4 öğrenciyi bugün makamında misafir etti. Buluşmada LGS Türkiye 1’incisi Elif Akkoyun, LGS İnegöl 2’ncileri; Zeynep Balantekin Esma Mert ve Nazlı Asmin Alparslan ile birlikte öğrencilerin anne ve babaları, İstaş Kentaş Okul Müdürü Semih Evren, Gazipaşa Okul Müdürü Özlem Akyol ve öğretmenleri; Suzan Yetiş, Ogün Yıldız ile Seher Özkan da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, bu başarının öğrenci, veli ve okul üçgeninde elde edilmiş ortak bir başarı olduğuna değindi. Emeği geçen herkesi kutlayan ve şehir olarak bu başarıdan gurur duyduklarını ifade eden Alper Taban, “Çok değerli velilerimizi de kutluyorum. Anne-babalar için de güzel bir göz aydınlığı oldu bu başarılar. Kıymetli okul idareci ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Bu başarıda büyük pay sahiplerinden biri de onlar. Öğrencilerimize çalışma metotlarını ve birtakım stratejileri öğretenler sizlersiniz. Ben öğrencilerimizi de kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok daha güzel işler yapacaklarına eminim. Ne yaptıklarının farkındalar. Herkesin bir hedefi var ama bu öğrencilerimiz hedeflerine en çok yaklaşan oldu” dedi.

“4 ÖĞRENCİMİZ ARTIK ÖRNEK ÖĞRENCİ”

Eğitimde niteliğin artmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Öğrencilerimizin hedef koyarak ilerlemesi bizim de isteğimiz, arzumuz. 4 öğrencimiz de bugün artık diğer öğrencilerimiz önünde birer örnek. Emsal teşkil eden öğrenciler haline dönüştüler. Ne yaptığını bilen insanlara dönüştüğümüzde herkes hedefi doğrultusunda bu hedefe yaklaşmaya çalışıyor” diye konuştu.

Bu arada öğrenciler de ziyaret sırasında yaptıkları konuşmalarda başarı hikayelerini anlattılar. 4 öğrenci de dershaneye gitmeden, sadece okullarının kurslarına katılarak bu başarıyı elde ettiklerini ifade ettiler. Çok çalıştıklarını ve bu çalışmanın meyvelerini aldıklarını ifade eden öğrenciler, günlük en az 300-400 soru çözerek sınavlara hazırlandıklarını belirttiler.

Ziyaret sonunda Başkan Alper Taban öğrencilere hediye takdimi de gerçekleştirdi.