Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Güven Varol, yoğun bir kamp döneminin ardından lige başladıklarını ifade etti.

“İLK MAÇLARIN ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK”

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Varol, ilk yarıda pozisyonlar ürettiklerini ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Varol, “Ligin ilk maçlarının zor olacağının farkındaydık. İlk yarıya iyi başladık, pozisyonlar ürettik ancak golü bulamadık. İkinci yarıya tempolu başladık ve golü bulduk.” dedi.

“MÜCADELEYİ BIRAKMADIK”

Takımının beraberlik golünün ardından oyunda düşüş yaşadığını aktaran Varol, oyuncularının mücadele gücünü artırarak karşılaşmaya devam ettiğini söyledi.

Varol, “Oyuncularımız mücadele gücünü artırarak devam etti. Son dakikada golü bulduk ve sahadan bir puanla ayrıldık.” ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER BAY HAFTASINDAN SONRA

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin devam ettiğini belirten Güven Varol, futbolcuların takımla birlikte çalışabilecek seviyeye gelmesinin ardından kadroya dahil olacaklarını söyledi.

Varol, “Yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Bir hafta içerisinde takımla çalışacak seviyeye geldiklerinde bay haftasından sonra aramıza katılacaklar. Mücadelemize devam ediyoruz.” diye konuştu.