İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirvenin kamu kurumları, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği belirtildi.

Zirve kapsamında mobilya sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, İnegöl mobilyasının daha güçlü bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımlar ve ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Daire Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile kümelenme alanında görev yapan uzmanlar katkı sundu.

ORTAK AKIL VURGUSU

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği ve İnegöl Mobilya Kümelenmesi tarafından düzenlenen zirvede, sektörün kamu, akademi ve özel sektör iş birliğiyle geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekildi.

Yapılan paylaşımda, programa katılan başkanlara, sektör temsilcilerine ve konuklara teşekkür edilirken, “İnegöl mobilyasının ortak akıl ve iş birliğiyle daha güçlü bir geleceğe taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajı verildi.

Zirvenin, İnegöl mobilya sektörünün küresel rekabet gücünün artırılması ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma olduğu vurgulandı.