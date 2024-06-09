İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücülere yönelik Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul caddesinde uygulama yaptı.



Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü E.Ö.(51) ekiplerin ısrarları sonucu alkolmetreye üfledi. 1.40 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Sorusu üzerine ekiplerden promül miktarını öğrenen sürücünün, "İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti. Ceza tutanağına imzalar atan Sürücü, "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bişeyler satıyor onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz." diyerek konuştu.



Karakola götürüp ifadesi alınacağını öğrenen sürücü, "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın daha niye karakola gidiyorum." diyerek karakola gitmemek için direndi. Zorlukla ikna edilen sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 8 Bin 75 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.