“Madenci şirket köyümüzü terk et!” sloganıyla yapılacak basın açıklamasında doğa talanına karşı tepki gösterilecek.

Organizasyonu düzenleyen çevre gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, çevrenin, doğanın ve yaşam alanlarının korunması için mücadele etmeye devam edecekleri vurgulandı. Açıklamada, özellikle madencilik faaliyetlerinin bölgedeki doğal yaşamı tehdit ettiği belirtilerek tüm vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar, “Doğanın talanına hayır” mesajıyla bir araya gelecek. Basın açıklamasının 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te İnegöl Süpürtü Köyü’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Çevre platformları, Dünya Çevre Günü’nde yapılacak buluşmanın sadece Süpürtü Köyü için değil, Bursa’daki tüm doğal yaşam alanlarının korunması adına önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT