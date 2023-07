Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, haziran ayı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Bursa genelinde itfaiye ekipleri, 2 bin 358 olaya başarılı bir şekilde müdahale etti.

Bursa'nın 28 farklı istasyonunda görev yapan toplam 619 personel, 136 araçla birlikte görevlerini yerine getirerek halkın güvenliğini sağlamaya odaklandı. Haziran ayı boyunca gerçekleşen olaylar arasında 709 yangın, bin 618 arama kurtarma ve önleyici tedbirler ile 31 diğer itfaiye hizmeti yer aldı. Bu sayede, kritik durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirildi.

Ayrıca, haziran ayında 75 itfaiye raporu hazırlandığı ve 54 denetim gerçekleştirildiği belirtildi. İtfaiye ekipleri, raporlar aracılığıyla olayların detaylarını kayıt altına alırken, düzenli denetimlerle de güvenlik standartlarını kontrol etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bu başarılı istatistikleri, ekiplerin gösterdiği özverili çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkla, itfaiye ekipleri her an hazır durumda olmaya devam ediyor.