Bursa Kapalı Çarşı’da altın fiyatları 09:37 itibarıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın, kuyumcularda 2.783,10 TL'den alınıp 2.820,68 TL'den satılıyor ve %0,14'lük bir artışla 3,88 TL değer kazandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 2.517,50 dolar seviyesinde işlem görürken, 22 ayar altının alış fiyatı 2.543,68 TL oldu.

14 ayar altın ise 1.506,57 TL'den alınıp satılmakta. Çeyrek altın 4.560 TL'den işlem görürken, eski çeyrek altın 4.490 TL'ye alıcı buluyor. Yarım altın, 9.092 TL ile piyasada yer alırken, tam altın ise 18.182 TL’den alınıyor.

Fiyatların yukarı yönlü hareket ettiği Kapalı Çarşı’da, çeyrek altının fiyatı %0,15 oranında artışla 4.604 TL'ye yükselmiş durumda. Yarım altın 9.202 TL’ye çıkarak %0,25’lik bir değer artışı gösterdi. Tam altın ise %0,19 oranında bir artışla 18.338 TL’den işlem görüyor.