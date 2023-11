Bursa’da yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Kent Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu hale getirildi. Proje kapsamında 12 bin 500 metrekare meydan alanının zemin kaplaması yapıldı, tüm alt yapısı yenilendi. Meydandaki yeşil alanlar artırılarak, düzenlenmiş yeşil alan 1.400 metrekareye çıkarıldı. Meydanın çevre aydınlatması için tüm elektrik altyapı hatları yenilendi ve aydınlatma armatür ve direk elemanları değiştirildi. Meydan tümüyle yayalaştırılırken, tramvay hattı boyunca konulan sabit sınır elemanları ile meydana giriş yapacak olan tüm araçların tramvay hattı geçiş güzergâhını kullanması sağlandı. Yaya güvenliği sağlanırken, meydana tonajlı araçların çıkışı engellendi. Meydanda vatandaşların rahat ve konforlu şekilde dinlenmelerini sağlayacak kent mobilyaları yapılarak, modern ve estetik oturma-dinlenme alanları oluşturuldu. Daha önce Kent Meydanında tır içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi için de meydana modern bir hizmet binası kazandırıldı.

KIZILAY BİNASI HİZMETTE

Kent Meydanı düzenleme projesi kapsamında yaptırılan Kızılay Binası törenle hizmete açıldı. Kızılay binasının açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rakamsal değeri çok büyük olmasa da bazı açılışların çok büyük kıymeti olduğunu söyledi. Kızılay’a kazandırdıkları bu mekanın da böyle bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Asrın felaketinde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ülke olarak seferber olduk. Bizler de kurum olarak sürekli deprem bölgesindeydik. Kızılay’ın birçok çalışmasına şahit oldum. Öte yandan Filistin’de şuan insanlık suçu işleniyor. Masum insanların üzerin bombalar yağdırıyor. Kızılay oralarda da var Allah’a hamdolsun. Kızılay hiçbir şahsa ait değildir. Kızılay bu milletin kendi malıdır. 155 yıldır rüştünü ispatlamış, birçok yaraya merhem olmuş, kimsesizlerin kimi olmuştur. Şehrin merkezi noktasında herkesin kan vermesi çok kıymetlidir. ‘Ben sağlıklıyım, benim sorunum olmaz’ gibi bir psikoloji içerisinde asla olmayalım. Hiç tahmin etmediğiniz bir anda kana ihtiyacınız olabilir. Bizler Kent Meydanı’nda bir düzenleme de yaptık. Burada daha önceden Kızılay’ın aracı duruyordu. Nihayetinde böyle güzel bir mekan istişareler neticesinde teşekkül ettirildi. Burada bir tane hayata dokunabilmek o kadar değerli ve kıymetli ki bunu milyarlarla karşılaştırmanız mümkün değil. Kızılay Haftası’nda da böyle güzel bir açılışa vesile olmak çok kıymetli. Kızılay dün Çanakkale cephesindeydi, Kahramanmaraş-Hatay depremindeydi. Bugün de Filistin’de. Kızılay, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyalara hizmetlerini, desteklerini ulaştırmaya çalışıyor. Yerel yönetici olarak bu konuya destek olmak benim için son derece büyük bir gurur. Hayırlı olsun” diye konuştu.

ULUSAL BİR GÖREV

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Kızılay Haftası’nda bu anlamlı hediyeyi Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. İnsan hayatında iki şeyin çok kıymetli olduğunu kaydeden Can, “Bunlardan birisi şahitlik etmektir. Bizler deprem bölgesinde Bursa gönüllülerinin, belediye başkanlarının, kurumların neler yaptığına şahit olduk. Şimdi de Başkan Alinur Aktaş’ın bu eseri Bursa’ya kazandırmasına şahitlik ediyoruz. Bu eserin tüm Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin 300 noktasında her gün en az 9 bin ünite kanı alıp 13 bölgeye taşıyoruz. Buralarda kanları ayrıştırdıktan sonra Türkiye’nin 1500 noktasına ulaştırıyoruz. Kan verenlerin çok önemli görevi yerine getirdiğini bilmesi gerekir. Kan milli bir meseledir. Kan olmasa ameliyatlar olmaz, hastalar şifa bulamaz. Bu anlamlı bağışları hep beraber yaptığımızda ulusal bir görevi de yerine getirmiş oluyoruz. 2023 yılının ilk 10 ayında 2 milyon 200 bin ünite kanı bağışlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AYAKUCUNDA OLMAMIZ LAZIM

Törende söz alan Kızılay önceki dönem şube başkanı ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da 155 yıldır sadece bu ülkenin değil, dünyanın 150’den fazla ülkesine hizmet eden, Türk milletinin gönül coğrafyasının ulaştığı her yere Türk milletinin misafirperverliğini, cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren Kızılay’ın gönüllüsü olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Depremlerde, afetlerde, normal zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin veya başı dara düşen birinin aklına ilk gelen kurumun Kızılay olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu çok güzel bir şey. ‘Nerede Kızılay!’ dediklerinde sitem bile gelse bu bizim gönüllere dokunduğumuzu gösteriyor. Bu kuruma hizmet eden tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Bu merkez için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Kentin en işlek yerine bu tesisi kazandırdı. Çünkü bir kan gönüllüsünü ikna etmek kolay değildir. Görünür ve onun ayakucunda olmanız lazım. Dolaşırken 5-10 dakikası varsa sizin onu değerlendiriyor olmanız lazım. Bu mekan da bunu sağlayan güzel bir yer oldu” dedi.

Türk Kızılay’ı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Tutanç da bu güzel eseri Kızılay’a kazandıran Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından binayı gezen Başkan Aktaş, kan vermeyi de ihmal etmedi.