Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İyi Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik grup önerisine sert bir cevap verdi.

Salman, özellikle belediyenin yürüttüğü hizmetlere dair ortaya atılan iddiaları rakamlar üzerinden açıkladı. Salman, “Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, İyi Parti’nin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizi ve Gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ak parti hükümetlerimiz ve yerel yönetimlerimiz milletimizden aldığı güçle, milletimizin emrinde çalışmalarımızı Hamdolsun canla başla sürdürüyoruz. İyi Parti Bursa Milletvekilimizin grup önerisini okuduğumda açıkçası hiç şaşırmadım. İlk olarak aklıma şu atasözü geldi; “Huylu huyundan vazgeçmiyor.” Grup önerisinin bir bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş’ın tüm bulvar cadde ve sokaklarda pr çalışmalarıyla donattığı iddia edilmekte. Değerli arkadaşlar elbette ki görevi gereği Büyükşehir Belediye Başkanımız ve vatandaşlarımızla birlikte şehrin tüm bulvarlarında, caddelerinde ve sokaklarında hizmetleriyle, eserleriyle, çalışmalarıyla vardır. Bursa’nın her yerinde olmaya bundan sonra da devam edecektir. Bu size neden ve niçin rahatsızlık veriyor anlamıyorum. İddia ettiğiniz makamlar üzerinde Bursa Büyükşehir Belediye’sini arayarak bilgi istedim. Bakınız; Büyükşehir Basın Dairesi Başkanlığı 2021 yılı bütçesi 45 milyon lira, 2022 bütçesi 76 milyon lira, 2023 bütçesi 120 milyon TL’dir. 3 yıllık toplam bütçe açık ihale usulüne göre Kültür A.Ş tarafından alınmış olan ihaleyle birlikte toplam 240 milyon TL’dir. Grup önerisinde belirtilen rakamlar gerçek değildir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin tüm işlemleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak yürütülmektedir. Bu durumla ilgili her yıl yapılan Sayıştay raporlarında da aksine herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Hiçbir araştırmaya başvurmaksızın birkaç reklam afişi billboard görüntüsünü malzeme alıp Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediyesine çamur atmak size hiç yakışmadı. Bu konuda da sizlerin çok mahir olduğunuzu zaten biliyorum. Büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanlığına ya da bizlere sorsaydınız zaten sizlere doğru bilgileri verirdik. Keşke daha önce 2 İyi Parti Bursa Milletvekili ellerinize benzin bidonlarını alıp baskın yapacağınıza başkanımızdan randevu talep ederek güzel Bursa’mıza yapılan çalışmalarla alakalı bilgi isteseydiniz. Biz de sizi belediyecilik tecrübelerimizden istifade etme şansını tabi ki sunabilirdik. Bu tavrınızı milletimizin ferasetine bırakıyorum. Güzel Bursa’mızın değerlerinden ve Bursa’da yapılan güzel işlerin yapımından neden rahatsızlık duyuyorsunuz hiç anlamıyorum. Bursa hepimizin ortak değeri değil mi? Bursa’yı konuşacaksak keşke sağlık, ulaştırma, eğitim, kültür-sanat, eğitim ve spor yatırımlarımızla şehrimizi nereden nereye getirdiğimizi konuşabilseydik. Ama nerede, çamur at izi kasın anlayışı bu.“