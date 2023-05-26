14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından meclise giren isimler mazbatalarını aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından meclise giren 28. Dönem Bursa Milletvekilleri Uluyol Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Uluyol Adliyesi bugün hareketli bir törene ev sahipliği yaptı. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili seçilen isimler, adliyede düzenlenen bir törenle mazbatalarını aldılar. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, milletvekilleri görevlerine resmi olarak başlamak için mazbatalarını teslim aldılar.

Tören, Uluyol Adliyesi'nin büyük bir salonunda gerçekleştirildi ve çeşitli siyasi parti üyeleri, seçilmiş milletvekilleri ve basın mensupları bu önemli anı takip etmek için bir araya geldi. Her bir milletvekili, seçildikleri parti temsilcileri eşliğinde, adliye yetkilileri tarafından mazbata teslimi için sahneye çağrıldı.

Mazbatalarını alan milletvekilleri, bundan sonra Meclis çalışmalarına aktif olarak katılmaya başlayacaklar. Seçilen vekiller, halkın temsilcisi olarak ülkede çeşitli konuları ele alacak ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışacaklar.

Uluyol Adliyesi'ndeki mazbata teslim töreni, demokratik sürecin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Seçimler sonucunda görevlerine başlayacak olan milletvekilleri, halkın iradesini yansıtacak ve ülkenin geleceğine yönelik kararlar alacaklar.

Seher Yaşa