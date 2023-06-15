TBMM’de Yeni yasama döneminde, ihtisas komisyonlarında görev yapacak milletvekilleri belirlendi.

Bu dönem Bursa milletvekilleri 10 farklı komisyonda görev yapacaklar. Adalet Komisyonu’nda AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Anayasa Komisyonu’nda AK Parti Milletvekili Osman Mesten, Çevre Komisyonu’nda AK Parti milletvekilleri Müfit Aydın ve Emel Gözükara Durmaz ile İYİ Parti’den Hasan Toktaş, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda AK Parti’den Mustafa Yavuz ve İYİ Parti’den Selçuk Türkoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda AK Parti’den Ayhan Salman ve CHP’den Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Milli Savunma Komisyonu’nda AK Parti’den Refik Özen, Ayhan Salman, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Parti’den Ahmet Kılıç, Sanayi Ticaret Enerji tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda AK Parti’den Mustafa Varank, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda CHP’den Kayıhan Pala, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda CHP’den Orhan Sarıbal, Dijital Mecralar Komisyonu’nda CHP’den Hasan Öztürk.

Bu arada Çevre Komisyonu’nda Müfit Aydın, yeniden Başkanvekili seçildi.

Seher Yaşa