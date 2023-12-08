Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Dernek Başkanı Fuat Çelik ve yönetimi, Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Dernek Başkanı Atilla Güney’i makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin 81 iline aralıksız gece gündüz tatil olmaksızın hizmet veren Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular derneğinin çiçeği burnunda başkanı Fuat Çelik, 4 ay önce göreve geldi.

Başkan Çelik göreve gelir gelmez kolları sıvazlayarak işe koyuldu. Kısa zaman içinde kamu kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği'ni tanıttı. Çelik, yeni yönetimiyle birlikte Yıldırım'daki Otosansit’in yan tarafında adeta Türkiye’yi yönetiyor.

Her gün 81 ilden gelen tüm kamyoncularla bir araya gelerek, sorunlarını bizatihi dinleyerek hemen her şoföre yardımcı olup sorunlarına çözüm buluyor. İnsan odaklı yönetim ve idare etme prensibi ile çalışmalarında göz dolduran Fuat Çelik ve yönetimi bugününü ise Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği'ne iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Çelik ve beraberindeki heyet, Bursaakyad Başkanı Atilla Güney, Başkan vekili Abdulbasit Kaya, İstişare Kurulu Başkanı Resul Tunç, Başkan yardımcısı Erkan Taşdemir ve dernek Üyesi Yavuz Yıldırım ziyarette hazır bulundu.