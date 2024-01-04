Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi doğrultusunda 2023 yılını da yeşil yatırımlar açısından dolu dolu geçirdi. Hacıvat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı, Üçevler Parkı ve Aşık Veysel Parkı gibi yeni yeşil alanlar kente kazandırılırken, mevcut yeşil alanlar da daha sağlıklı hale getirildi. Yine yıl boyunca 20 bin 302 ağaç ile 8 milyon 175 bin 379 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Yaklaşık 11 kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 45’i orman ve yüzde 34’ü tarım alanı olan, ‘Yeşil Bursa’ olarak Türkiye’nin renkle anılan tek kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden yeşil Bursa’ hedefiyle, yeşile bezeniyor. Özellikle sanayileşme ve artan nüfusa paralel olarak kent merkezinde azalan yeşil alanlara her yıl yenileri ekleniyor. Bursa’nın yeşil kimliğini öne çıkarmak amacıyla dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare düzelenmiş yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında bu alanda yaptığı yatırımlarla hedefini aştı.



Bursa nefes alıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da destekleriyle kente kazandırılan Gökdere Millet Bahçesi’nin imalatı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Hacıvat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı, Üçevler Parkı ve Aşık Veysel Parkı gibi yeni yeşil alanlar vatandaşların kullanımına açıldı. Yine Gökdere’nin her iki yakası yapılan peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir koridora dönüştürülürken, Teoman Özalp Parkı ve Orhangazi’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan merhum Mehmet Turgut Ünlü’nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı’nı yenileme çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Tüm bunların yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından Kütahya’nın Emet İlçesi’ne de Bursa Millet Bahçesi kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ağaçlandırma alanları, ana arterler, parklar ve bahçelerden oluşan toplam 8 milyon 864 bin 989 metrekare alanda düzenli olarak sulama, çim biçme, yabancı ot temizliği, gübreleme, ilaçlama, çapalama ve budama faaliyeti yapıldı.



Ağaçlar koruma altında

Bursa’nın kadim tarihinin en önemli tanıkları olan şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt çınarları koruma altına alan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan uygulanacak proje alanlarında kalan ağaçları da kesmeden, ağaçlandırma alanlarına nakletti. Bu çalışma ile proje alanlarında kalan 4527 ağaç özel araçlarla sökülerek, ağaçlandırma sahalarına dikildi. Bunun yanında 2023 yılı boyunca şehir içinde ve muhtelif parklarda bulunan 61 bin 113 adet ağacın budanması, 225 bin 190 metrekare çit bitkilerine form verilmesi ve 8 bin 924 adet ağacın dip sürgünlerinin alınması çalışması gerçekleştirildi.

20 bin 302 ağaç, 8 milyon 175 bin 379 çiçek

Yine 2023 yılında ağaçlandırma faaliyetleri de kesintisiz devam ederken, yıl boyunca 20.302 adet ağaç dikimi yapıldı. Ana arterlerdeki kavşaklar ile park ve bahçelerin daha estetik görünmesi için de 322 bin 035’i çalı bitkisi, 64 bin 779’si gül, 8 milyon 175 bin 379’ü mevsimlik çiçek ve 1 milyon 201 bin 825’i çiçek soğanı olmak üzere 5 milyon 788 bin 551 adet bitki toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki muhtelif park, meydan ve ana arterlerin vatandaşlar için daha konforlu hale getirilmesi için toplam 411 adet piknik masası, 450 adet oturma bankı, 421 çöp kovası, 55 adet kamelya ve 103 adet panel çit temini ve montajı yapıldı. Kentin farklı noktalarındaki parklara 49 takım çocuk oyun grubu ile 33 takım spor/fitness grubu monte edildi.



Hedefimizi aştık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkardıklarını hatırlatarak, bu hedefi aştıklarını devam eden çalışmalarla da 3 milyon 267 bin metrekareye ulaştıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Bizim Bursa’mıza sözümüz var. Bu kadim şehrin yeşilini koruyacak ve çoğaltacağız. Bunun için canla başla çalışıyor, Bursa’nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.