Karacabey Anadolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Karacabey Devlet Hastanesi’ne modern tıp uygulamalarında önemli bir yere sahip olan Ven Görüntüleme Cihazı bağışında bulundu.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliği’nde gerçekleşen ve Karacabey Anadolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Sol ile dernek üyeleri Bahattin Er, Esat Çelik ve Şakir Ağraş’ın hazır bulunduğu bağış töreninde konuşan Başhekim Muzaffer Şenveli; sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı amaçlayan bu anlamlı desteğin özellikle damar erişiminin zor olduğu hastalarda büyük kolaylık sağlayacağını, Karacabey Devlet Hastanesi’nin son dönemde bünyesine kazandırmış olduğu cihazlar ve yeni göreve başlayan nitelikli sağlık kadrosuyla Karacabey halkına kaliteli sağlık hizmeti sunma yolunda gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Başhekim Muzaffer Şenveli; "Karacabey Anadolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin bu değerli katkısı hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin hızına, konforuna ve güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.

Başhekim Şenveli, yapılan bağışın hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük bir kazanım olduğunu belirterek Karacabey Anadolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Sol’un şahsında tüm dernek yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Osman Sol, yaptığı açıklamada; "Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Karacabey için her alanda katkı vermek amacıyla kuruluşunu tamamlayan Karacabey Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ilk bağışının Karacabey Devlet Hastanesi’ne olmasından dolayı mutuyuz. Son dönemde Karacabey Devlet Hastanesi’nin kalite standartlarını yükselterek Karacabey halkına daha kaliteli hizmet vermeye başlamasından dolayı Başhekim Muzaffer Şenveli’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Ven Görüntüleme Cihazı; cilt altındaki damarları ışık teknolojisiyle görünür hâle getirerek hemşirelerin ve sağlık personelinin damara çok daha hızlı ve doğru şekilde ulaşmasına imkân tanıyor. Bebekler, çocuklar, yaşlı bireyler, obez hastalar, dehidrate olanlar ve kemoterapi tedavisi gören hastalarda sıkça karşılaşılan damar bulma güçlüğünü önemli ölçüde azaltıyor. Böylece birden fazla iğne girişimi ihtiyacı ortadan kalkıyor, cilt bütünlüğünün korunması sayesinde enfeksiyon riski azalıyor. Ayrıca damar yolunun hızlı açılması, acil ve rutin işlemlerde zaman kazandırarak özellikle kritik vakalarda hayati önem taşıyor.