BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda yarın Nilüfer ilçesinde Konak mahallesinde yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi; Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi sokak arasında kalan bölge ve civarında, 23.07.2024 tarihinde saat 09.00 – 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

Kaynak: Şerife Öz