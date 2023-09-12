Son birkaç yıldır ülke gündeminden düşmeyen hayat pahalılığı, Bursa Orhaneli pazar esnafını da olumsuz etkiledi. Hayat pahalılığından şikayetçi olan esnaf Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.ORHANELİ PAZARINDA HALK HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKAYETÇİ

Mehmet Deniz AKKOÇ - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ürünlerinin organik ve ilaçsız olduğu vurgusunu yapan pazar esnafı, pazardaki son durumu değerlendirdi.

Satıcılar ürünlerinin yok pahasına verdiklerinden yakınırken, vatandaşlar ise fiyatların, alım güçlerine göre fazla olduklarını söyledi.

“Ürünlerimiz organik ve ilaçsızdır" diyen esnaflar, "Kendi bahçemizde yetişiyor. Ürünlerimizi yok pahasına satıyoruz. Marketlerden alsalar indirim yapamazlar ama bize gelince indirim istiyorlar" dedi.

https://youtu.be/pYrk1ZBJInQ

Pazarda satılan ürünlerin hepsini kendilerinin ürettiğini söyleyen bal satıcısı ise, “Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Kestane balı, çam balı ve çiçek balı olmak üzere üç çeşit bal satıyoruz. Bunun yanı sıra polen ve propolisiz de var. Propolis, tam bir antibakteriyeldir. Vücuttaki tüm mikropları dışarı atıyor. Geçmesi zor ağız, dil yaralarını iyileştiriyor.” diye konuştu.