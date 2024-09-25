Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, son günlerde motosiklet denetimlerini artırarak hem gece hem de gündüz farklı noktalarda uygulamalara devam ediyor. Son bir hafta içinde ilçe genelinde 1047 motosiklet kontrol edildi. Yetersiz ehliyet, kask eksikliği ve tescil gibi nedenlerle yaklaşık 700 motosiklete toplamda 1 milyon 500 bin TL idari para cezası kesildi.

30 motosiklet tescil, plaka ve sigorta işlemlerinden dolayı bağlanarak otoparka çekildi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde yaşanan motosiklet kazalarını en aza indirmek kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını engellemek adına denetimleri artırarak sürdürecekleri mesajını verdi.

Kaynak: İHA