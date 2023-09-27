Çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle tehlike arz eden metruk binaların ortadan kalması, mahalle sakinlerine nefes aldırıyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaları tespit edip, yapılan incelemelerin ardından tek tek yıkıyor.

Atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapılar, alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor.

Belediye ekipleri son olarak MollagüraniMahallesi’deki bir metruk binayı yıktı. Yıkım esnasında olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler ekipler tarafından alınırken, yıkım sonunda tehlike arz eden binalar ortadan kaldırılmış oldu.