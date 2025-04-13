

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor-Artvin Hopaspor maçını izlemeye giden Bursa protokolü birlikte fotoğraf çekildi. Mustafa Varank'ın yaptığı selfie ile iktidar ve muhalefet temsilcileri fotoğraf karesinde bir araya geldi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursaspor'un şampiyon olmasıyla o anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA