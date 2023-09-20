Bursa’da 3 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Fevzi Yavuzyılmaz, görevden alındı. Dr. Orkun Yıldırım, Bursa il Sağlık Müdürü olarak tayin edildi.
Bursa’da 2020 yılının Ekim ayında Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı’nın yerine göreve başlayan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı. Yavuzyılmaz’ın görevden alınmasının ardından, yerine Dr. Orkun Yıldırım’ın atandığı açıklandı.
1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, Dr. Orkun Yıldırım, 2001 yılından beri Bursa’da görev yapmaktaydı. 2003 yılında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Müdür yardımcılığı görevi üstlenen Yıldırım, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Sağlıkta Dönüşüm Projesi koordinatörlüğünü yürüttü. Yıldırım aynı zamanda 2012 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurucu Başkan Yardımcısı idi.
Sağlık Bakanlığı’nda saha koordinatörlüğü görevinde de bulunan Yıldırım kısa zamanda yeni mesaisine başlayacak.