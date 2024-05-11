Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından ‘Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu’ düzenlendi.

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Kampüsünde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşen sempozyumun açılış oturumunda sektörün durumu ve geleceği ele alındıyapıldı.

Açılış oturumunda; Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çağlayan, BTSO Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konsey Başkanı Hakan Hacızade, BTSO E-Ticaret Konseyi Başkanı İlker Özgüven, WestLine Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şener, Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Hilmi Yüksek sunum yaptılar.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Çağlayan yaptığı açıklamada; “Bilimsel bildiri sunumları çerçevesinde; 36 yerli ve 40’ı yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 76 bildiri alındı. Sempozyuma 17 farklı ülkeden bilim insanı katıldı. Katılımcı ülkeler; Türkiye, Hindistan, Etiyopya, Endonezya, Nijerya, Irak, Macaristan, Pakistan, Kosova, Tayland, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Vietanam, Fas, Malezya, İspanya ve Ukrayna’dan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı

Çağlayan, sempozyum sonunda; “Bilimi öncelediğimiz, yaşadığımız kenti merkeze aldığımız, üniversitemizi enternasyonal klasmanda üst sıralara taşıma gayretimizde yanımızda olan Yıldırım Belediyesine, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Bursa MÜSİAD’a, sempozyum ortağımız İKSAD’a bölümümüz, sempozyum düzenleme kurulumuz ve tüm çabalarımızın hedefi, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.