Valilik açıklamasına göre, 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak ve 8-10 derece kadar azalacak. Yapılan açıklamada"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıklarının ilimizde 8 ila 10°C düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk hava, pazartesi gününden itibaren bölge genelinde etkili olduktan sonra perşembe günü bölgemizi terk edeceği öngörülmektedir. Bu yağışlı ve soğuk sistemle birlikte, meydana gelebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem taşımaktadır. Geçerlilik Periyodu: 29.09.2024 - 21.00 / 03.10.2024 - 12.00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ