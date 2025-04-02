Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıbal, gençlerin ekonomik zorluklara karşı direndiğini ve tüketim gücünü kullanarak adaletsiz düzene karşı durduklarını belirtti.

Tüketim boykotunun, laik ve demokratik hukuk devletini, iradeyi ve emeği savunmanın bir aracı olduğunu ifade eden Sarıbal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gençler iz açmaya devam ediyor! Ailelerinin kıt kanaat harçlıklarıyla yaşamaya çalışan gençler, cüzdanlarındaki parayı her geçen gün eriten bu adaletsiz rejime boyun eğmiyor. Sermayeye hizmet eden Mehmet Şimşek programı halkın cebinden alıp bir avuç zengine aktaran bir talan düzeniyken, buna razı değiliz! Hep birlikte laik, demokratik, hukuk devletini, irademizi, emeğimizi ve alın terimizi savunmak için tüketimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. İşte bu yüzden, 2 Nisan’da hiçbir şey satın almıyoruz! Adaletsizliğe, soyguna, dayatmalara, baskılara karşı boykottayız. Gençler; #boykot analarımızın ak sütü gibi helaldir, meşrudur, haktır! Sizlerle ve hep birlikte BOYKOTTAYIZ!"