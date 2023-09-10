Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin çiftçinin kazancını artırmak, vatandaşın da sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için başlattığı “İyi Tarım Uygulamaları Projesi”, tarihi ilçeyi bu alanda önemli bir üretim merkezi haline getirdi.BURSA (İGFA) - Son yıllarda tüm tarım ve ihracat sektörünün üzerinde durduğu konunun özellikle halk sağlığını yakından ilgilendirdiğine değinen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Marmara’nın tarım ambarı ilçesinde bu sürece duyarsız kalmadıklarını söyledi.

Başkan Aydın, “Gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından Türkiye’de ve dünyada kabul gören ve kısa adı İTU olan İyi Tarım Uygulamalarının Yenişehir’de de yaygınlaştırılması için kolları sıvadık. Bunun için iki amacımız vardı. Birincisi üzerinde hiçbir kimyasal ve ilaç kalıntısı bulunmayan, tertemiz topraklarda temiz suyla yetiştirilen tarım ürünlerini, yine sağlıklı koşullarda pazara ve oradan da vatandaşımızın sofrasına ulaştırmak. İkincisi ise çiftçimizin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücü gibi kazancını artırmak. Bu amaçla kooperatiflerimizle birlikte hazırladığımız projeye BEBKA’dan hibe destek sağladık ve iki yılda önemli mesafe kat ettik” dedi.

BEBKA’YA TEŞEKKÜR

Projeye gerekli desteği sağlayan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yönetimine teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, şunları kaydetti:

“2021 yılında kooperatiflerimizle birlikte projenin startını verdiğimizde Yenişehir’de sadece bir çiftçimiz iyi tarım yapıyordu. Bugün bu sayı 50’ye ulaştı. Bütün Bursa’da 2022 yılı itibariyle iyi

tarım yapan çiftçi sayısının 174 olduğunu düşünürseniz, Yenişehirli çiftçimizin konuyu nasıl sahiplendiğini daha iyi anlamış olursunuz. Yine geçen yıl 700 hektarı kapsayan iyi tarım uygulaması bu yıl 850 hektar arazide gerçekleştirildi. Bu veriler iyi tarım uygulamalarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Yenişehir’de daha da yaygınlaşacağını, bu alanda ilçemizin önemli bir merkez olacağını gösteriyor”

Öte yandan iyi tarım uygulaması kapsamındaki arazilerde bakanlık yetkililerinin geçen hafta yaptığı son denetimden de Yenişehirli çiftçiler tam not aldı.

Arazilerden alınan toprak numuneleri bitki besin değerleri istenilen düzeyde, su numuneleri biyolojik ve kimyasal açıdan temiz, hasat vakti gelen ürünlerde de pestisit yani ilaç kalıntısı tespit edilemedi.