Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin açtığı üniversite hazırlık kurslarına bu yıl 120 genç kayıt yaptırdı. 17 türde 2 bini aşkın konu anlatımlı hazırlık kitabını gençlere teslim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yerel belediyenin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bu yıl 5’incisini düzenlediği üniversite hazırlık kurslarından 120 genç faydalanacak.

Mezuna kalan veya sınavda başarısız olan gençlere yönelik düzenlenen üniversite hazırlık kurslarından ilkini 2019-2020 döneminde açtıklarını anlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İlk yıl 38 evladımızla başlayan kurslarımızdan istifade eden öğrenci sayımız her yıl arttı ve son kayıt dönemiyle bu sayı 120’ye çıktı. Böylelikle 5 yılda 400’e yakın evladımız bu imkândan faydalanmış oldu. Bizi en çok mutlu eden konu ise sınava bu kurslardan hazırlanan evlatlarımızın neredeyse yüzde 100’e yakın başarı elde etmesi” dedi.

Üniversite sınavı için 17 türde 2 bini aşkın hazırlık kitabının setler halinde öğrencilere tek tek teslimin ardından konuşan Başkan Davut Aydın, üniversite sınavı sonrasında bir yüksek öğretim programına yerleşen gençlerin durumlarını okullarında da takip ettiklerini belirtti.

Başkan Aydın, “Destek bizden, gayret gençlerden, takdir Allah’tan… Ama şu vurguyu da özellikle yapmak istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin istediği şekilde, eğitim konusuna hayat boyu öğrenme penceresinden bakıyoruz. Genç yaşlı ayrımı yapmaksızın mesleğe, işe ve hayata yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın eğitim kaynaklarına ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden” diye konuştu.