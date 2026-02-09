2025 yılı itibarıyla Bursa'nın toplam nüfusu 3 milyon 263 bin 11 olarak kayıtlara geçerken, açıklanan rakamlar arasında en çarpıcı tablo Yenişehir'de yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verileri, Bursa'nın ilçe ilçe nüfus değişimini ortaya koydu. 2024 verileriyle karşılaştırıldığında kent genelinde bazı ilçelerde nüfus artışı yaşanırken, bazı ilçelerde ise düşüş görüldü. Ancak açıklanan rakamlar arasında en dikkat çekici tablo Yenişehir ilçesinde ortaya çıktı.

ŞAŞIRTAN TABLO!

TÜİK verilerine göre Yenişehir'in nüfusu bir yılda sadece 3 kişi arttı.

2024 yılında 55 bin 606 olan ilçe nüfusu, 2025'te 55 bin 609 olarak kayıtlara geçti. Bu artış, Bursa genelinde açıklanan veriler arasında en düşük nüfus değişimlerinden biri oldu.

Kaynak: TÜİK