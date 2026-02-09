Açıklanan verilere göre İnegöl’ün en kalabalık mahallesi 24 bin 734 kişi ile Kemalpaşa Mahallesi oldu. İkinci ise 22 bin 706 kişi ile Yeni Mahalle, 19 bin 448 kişi ile ise Süleymaniye Mahallesi üçüncü oldu.
Verilere göre İnegöl’ün en az nüfuslu mahallesi Eskiköy oldu. Eskiköy’de toplam nüfus 74 kişi olarak açıklandı. Kestanealanı Mahallesi 66, Babaoğlu Mahallesi 55, Bahçekaya Mahallesi 67 ve İclaliye Mahallesi 81 nüfusla listenin alt sıralarında yer aldı.
İşte Mahalle mahalle nüfus rakamları;
AKBAŞLAR 154
AKHİSAR 18.849
AKINCILAR 299
ALİBEY 827
AŞAĞIBALLIK 339
BABAOĞLU 55
BAHARİYE 129
BAHÇEKAYA 67
BAYKOCA 7.667
BAYRAMŞAH 93
BİLALKÖY 563
BOĞAZKÖY 423
BURHANİYE 4.299
CEMİYET 205
CERRAH 6.628
CUMA 3.336
CUMHURİYET 5.158
ÇAVUŞKÖY 337
ÇAYLICA 91
ÇAYYAKA 510
ÇELTİKÇİ 1.483
ÇİFTLİKKÖY 212
ÇİTLİ 1.109
DEYDİNLER 1.044
DİPSİZGÖL 752
DOĞANYURDU 126
DÖMEZ 134
EDEBEY 839
ELMAÇAYIR 125
ERTUĞRULGAZİ 12.503
ESENKÖY 219
ESENTEPE 8.159
ESKİ BAHÇEKAYA 165
ESKİKARACAKAYA 178
ESKİKÖY 74
EYMİR 248
FATİH 10.384
FEVZİYE 127
FINDIKLI 104
GAZELLİ 141
GEDİKPINAR 98
GÜLBAHÇE 147
GÜNDÜZLÜ 659
GÜNEYKESTANE 104
GÜZELYURT 140
HACIKARA 258
HALHALCA 239
HAMAMLI 551
HAMİDİYE 18.399
HAMİTABAT 313
HAMZABEY 979
HASANPAŞA 448
HAYRİYE 284
HİLMİYE 303
HOCAKÖY 1.112
HUZUR 11.426
İCLALİYE 81
İHSANİYE 223
İSAÖREN 1.206
KARAGÖLET 146
KARAHASANLAR 92
KARAKADI 105
KARALAR 2.225
KAYAPINAR 341
KEMALPAŞA 24.734
KESTANEALANI 66
KINIK 120
KIRAN 330
KOCAKONAK 85
KONURLAR 279
KOZLUCA 357
KULACA 868
KURŞUNLU 3.947
KÜÇÜKYENİCE 842
LÜTFİYE 136
MADENKÖY 737
MAHMUDİYE 15.838
MESUDİYE 17.171
MEZİT 431
MURATBEY 174
OLUKMAN 111
ORHANİYE 8.851
ORTAKÖY 797
OSMANİYE 4.294
OSMANİYEKÖY 103
ÖZLÜCE 108
PAŞAÖREN 194
RÜŞTİYE 86
SAADET 112
SARIPINAR 379
SİNANBEY 5.291
SOĞUKDERE 102
SULHİYE 258
SULTANİYE 151
SUNGURPAŞA 335
SÜLE 253
SÜLEYMANİYE 19.448
SÜLÜKLÜGÖL 137
SÜPÜRTÜ 314
ŞEHİTLER 474
ŞİPALİ 637
TAHTAKÖPRÜ 1.217
TEKKEKÖY 247
TOKUŞ 90
TURGUTALP 9.824
TURGUTALPKÖY 324
TUZLA 164
TÜFEKÇİKONAK 189
YENİ 22.706
YENİCE 6.229
YENİCEKÖY 16.442
YENİKÖY 124
YENİYÖRÜK 175
YİĞİT 163
YUKARIBALLIK 125
YUNUSEMRE 11.400