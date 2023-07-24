Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Anadolu Kültür Şöleni, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde ‘Erzurum Gecesi’ ile başladı.BURSA (İGFA) - Erzurum Baş Barı halk oyunu gösterisi ile başlayan geceye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras, Erzurum Platformları Başkanı İsmet Aksu ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım’ın tıpkı Bursa’nın fethinde olduğu gibi bugün de adeta şehre giriş kapısı olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Erzurum’dan Balkanlara, Kafkasya’dan İç Anadolu’ya, Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinden Bursa’ya gelen insanlarımızın büyük bir bölümünün ilk ikametleri Yıldırım olmuştur. Dolayısı ile bu kültürel kaynaşmanın kazanımı Yıldırım’ın en büyük zenginliği ve en önemli gücü olmuştur. Hepimizin ortak paydası Yıldırım’da işte bu birlik ve beraberliğimizin yansıması olan Erzurum Gecesi’nde sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Erzurum Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz Anadolu Kültür Şöleni Erzurum gecesi etkinliğine hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

10 FARKLI YÖREYİ AĞIRLAYACAĞIZ

Yıldırım’ın kardeşliğin, birlik beraberliğin ve dayanışmanın şehri olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu kardeşliğimizin bir yansıması olarak düzenlediğimiz ‘Anadolu Kültür Şöleni’mize önümüzdeki günlerde Samsun, Rumeli, Balkanlar, Artvin, Ahıska, Kars/Ardahan, Bingöl, Trabzon ve Muş yörelerimizi ağırlayacağız. Yıldırımlı hemşerilerimizi bu kültürel zenginliklerimize tanıklık etmeye davet ediyorum” diye konuştu. Yıldırım’ın kültürel ve demografik yapısı ile adeta küçük bir Anadolu, küçük bir Rumeli olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Bizi bu güzel etkinlikte bir araya getirerek, birlik beraberliğimizi hatırlatan ev bizi duygulandıran Başkanımız Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi. Yıldırım gibi tüm güzelliklerin bahşedildiği bir belde de Yıldırımlılara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Metin Esen, “Bugün burada farklı yörelerimizin kültürleri sergileniyor. Ancak bunlar aynı zamanda Yıldırım’ın da kültürü, Yıldırım’ın zenginliği, bizleri ve hemşehrilerimizi burada buluşturan Yıldırım Belediyesi’ni kutluyorum” diye konuştu. Erzurum Platformları Başkanı İsmet Aksu da düzenlenen Etkinlikten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Murat Balkuş’un sahnelediği tiyatro gösterisi ve Özcan Türe konseri ile devam eden programa Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi.