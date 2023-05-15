14 Mayıs 2023 Genel seçimlerinde Bursa’da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur ittifakı 17 ilçenin 15’inde birinci olurken, Cumhur ittifakı 2 ilçede yarışı önde tamamladı.

2023 genel seçimlerinde Bursa genelinde tamamlanan oy sayma işlemlerinin ardından yayınlanan sonuçlara göre Cumhur ittifakı 15 ilçede ki liderliğini yine kaptırmadı. Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri başta olmak üzere İnegöl, Kestel, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, Gemlik, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İznik ve Yenişehir ilçelerinde Cumhur ittifakı 1. olurken, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde Millet ittifak seçimleri önde tamamladı. Milletvekilliği sonuçlarına göre AK Parti yine 15 ilçede yarışı zirvede tamamlarken, 2 ilçede CHP 1. oldu.

2023 Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre Bursa’da oylar şu şekilde dağıldı;

Haber merkezi