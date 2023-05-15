İnegöl-Alanyurt yolu metal sanayi ışıklı kavşağında düzenleme yapılmasının ardından ilk kaza meydana geldi. Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Nagihan A.(50) yönetimindeki 11 AAD 760 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Uğur A.(31) yönetimindeki 16 ADM 540 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcu İrem A.(20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş