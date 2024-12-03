Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi Botanik Parkı içinde bulunan 2 katlı otelin çatısında meydana geldi.

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Park içinde devriye atan güvenlik görevlisi otelin çatısının tutuştuğunu görünce durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otelde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA