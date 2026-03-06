

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 farklı suçtan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA