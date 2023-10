Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, şarampole uçan bir otomobil takla attı ve içinde bulunan 2 kardeş ile kuzenleri yaralandı.

Kaza, Orhangazi-Bursa karayolunda Gedelek Kavşağı yakınlarında saat 19.30 sularında gerçekleşti. Olay yerine gelen bilgilere göre, Orhangazi'den Gemlik istikametine ilerleyen 23 yaşındaki Ahmet Can'ın kullandığı 34 AS 9286 plakalı otomobil, Gedelek Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolünü kaybederek dere yatağına uçtu. Otomobil, takla atarak ters döndü. Bu tehlikeli durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen olay yerine koşarak devrilen aracı düzelttiler.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Can ile ablası 26 yaşındaki Tuğba Can ve kuzenleri 23 yaşındaki Mehmet Can, hızla olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye nakledildi. Tuğba Can Orhangazi'deki bir sağlık kuruluşuna, Ahmet ve Mehmet Can ise Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.